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Пока вы не уснули: США заблокировали $1,5 млрд на счетах Вексельберга 

Елена Прошина 2 часа назад
Пока вы не уснули: США заблокировали $1,5 млрд на счетах Вексельберга
Фото: РИА Новости
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В мире , Дмитрий Медведев , Иван Охлобыстин , Виктор Вексельберг , ФСБ , Алмаз-Антей , Единая Россия , Справедливая Россия , МВД , Ренова , РЕН ТВ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , НТВ
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