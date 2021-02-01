Пока вы не уснули: США заблокировали $1,5 млрд на счетах Вексельберга 

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Габаритные импортные товары в России могут подорожать из-за роста стоимости морской перевозки грузов. Об этом сообщает РБК.

Россию могут отключить от глобального интернета. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Более $1,5 млрд оказались заблокированными на зарубежных счетах российского бизнесмена и основателя группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга из-за введения персональных санкций правительством США.

Концерн «Алмаз-Антей» ответил на вопросы следствия по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Латвийское кабельное телевидение лишится трансляции программ Первого канала, НТВ и Ren TV, сообщает РИА Новости. Представители оператора заявили о «несоблюдении режима санкций».

Чрезвычайное положение сроком на год введено в Мьянме после того, как военные задержали руководителей государства. Они назвали свои действия ответом на махинации властей на парламентских выборах.

Актер и член партии «За правду», слившейся со «Справедливой Россией» , Иван Охлобыстин заявил, что нужно вернуть в стране смертную казнь. Он выразил мнение, что средства, которые идут на содержание заключенных лучше направить на решение проблем пенсионеров.

"Гаражная амнистия" распространится только на стационарные укрытия для хранения автотранспорта и не затронет так называемые гаражи-ракушки. Об этом сообщает ТАСС.