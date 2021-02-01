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Применение «Спутника V» одобрили в Армении 

ТАСС и ещё 17 1 час назад
Армения одобрила применение «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена Министерством здравоохранения Армении, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.

"Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении", — говорится в сообщении.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, в Республике Гвинея и Тунисе.
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В мире , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Алжир , Аргентина , Армения , Боливия , Венгрия , Венесуэла , Иран , Палестина , Парагвай , Сербия , Тунис , Туркмения
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