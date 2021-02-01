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Москва

Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Боснию и Герцеговину 

ТАСС и ещё 2 29 минут назад
Босния и Герцеговина получила первую партию «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Первая партия вакцины "Спутник V" для Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) доставлена на аэродром в Сараево. Об этом сообщило в понедельник национальное телевидение республики РТРС.
Как сообщил телеканалу глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович, первая партия российской вакцины доставлена на аэродром в Сараево. Вторая партия вакцины "Спутник V" "ожидается во второй половине февраля текущего года".
Информацию о доставке партии вакцины также подтвердил телеканалу глава Отделения по международному сотрудничеству Управления косвенного налогообложения БиГ Ратко Ковачевич. По его словам, в настоящее время партия препарата находится на складе Сараевского аэропорта с соблюдением необходимого температурного режима. "Ожидается решение Министерства здравоохранения Республики Сербской, чтобы вакцина могла быть направлена в Баня-Луку", — заявил Ковачевич.
Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии и ОАЭ.
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Комментарии 1
В мире , Баня-Лука , Босния и Герцеговина , Москва , Сараево
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