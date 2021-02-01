ВОЗ заявила о двукратном снижении скорости распространения COVID в мире

Средняя скорость распространения коронавирусной инфекции в мире в феврале сократилась по сравнению с пиковыми значениями января почти в два раза, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За минувшие сутки ВОЗ зарегистрировала 444,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало одним из самых минимальных показателей с начала текущего года. Меньше было выявлено лишь 26 января (424,2 тыс.). Максимум этого года — 870,8 тыс. случаев — был зафиксирован 10 января, передает ТАСС

Колумбии и По подсчетам, снижение заболеваемости наблюдается в большинстве государств, входящих в первую двадцатку по общему количеству заражений. В США за сутки выявили 125,5 тыс. новых случаев инфицирования — более чем в два раза меньше по сравнению с пиковыми значениями января. Более чем вдвое снизилась заболеваемость в Бразилии Аргентине , еще более заметно — в три раза — уменьшилась скорость распространения инфекции в Мексике . Исключение из общей тенденции — Перу , где после двухмесячного плато заболеваемость в середине февраля вышла в новую фазу роста.

В Европе снижение темпов распространения коронавируса наблюдается почти во всех странах, входящих в первую двадцатку по числу заражений. В Италии за истекшие сутки выявили менее 8 тыс. случаев заражения — это минимальное значение с середины октября. В Чехии по сравнению с максимальными январскими показателями заболеваемость упала в шесть с лишним раз, в Германии — в четыре раза, в Великобритании, Польше и на Украине — более чем в три раза. Исключения — Франция, где число новых случаев заражения стабильно держится в районе отметки 20 тысяч, и Испания — там заболеваемость в первой декаде января вступила в третью, самую активную за период пандемии фазу роста.

В Индии за истекшие сутки выявили около 8,6 тыс. случаев заражения — это минимальное значение с начала июня и в 12 раз меньше по сравнению с пиковыми показателями, зафиксированными в сентябре. В Турции выявляется менее 8 тыс. случаев заражения в сутки — почти вдвое меньше по сравнению с максимальными значениями января и вчетверо меньше — по сравнению с пиковыми показателями декабря. В Иране с конца декабря заболеваемость стабильно держится на уровне 6-6,5 тыс. случаев заражения в сутки, что вдвое меньше по сравнению с ноябрьскими показателями. Исключение — Индонезия, где заболеваемость находится в фазе роста (порядка 12-14 тыс. случаев заражения в сутки). Стабильное снижение заболеваемости наблюдается в ЮАР, где за истекшие сутки выявили 2,5 тыс. случаев заражения, что стало минимальным значением с начала декабря. В январе в стране неоднократно регистрировалось более 20 тыс. случаев заражения в сутки.

Всего в мире, по данным ВОЗ, за период пандемии выявлено более 102,5 млн инфицированных, умерли свыше 2,2 млн пациентов с коронавирусом. В 19 странах зарегистрировано более 1 млн случаев заражения, в замыкающей двадцатку Чехии — 987,3 тысяч.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16643 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 9,6% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве — 1701, Санкт-Петербурге — 1484, Московской области — 1053. Всего в стране выявлено 3884730 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3340545 человек, из них 22372 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 539 летальных исходов.