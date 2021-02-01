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Москва

Зеленский задал Байдену «простой вопрос» о противостоянии России 

РИА Новости 45 минут назад
Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью в эфире HBO обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом.

"Мистер Президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" — цитируют Зеленского на официальном сайте президента Украины, где опубликован полный текст интервью.

Зеленский предположил, что вхождение Украины в альянс поможет Киеву "вернуть" потерянные территории и противостоять России.

"Если бы Украина была в НАТО, то не было бы эскалации на востоке Украины. НАТО — это мощный сигнал всем, когда говорят — Украина наша или Украина не наша, ты не в подвешенном состоянии …", — сказал он.

По его мнению, вступление Украины в военное объединение должно подтвердить статус государства как европейского и американского союзника.

"Это и есть один из важнейших пунктов безопасности — той безопасности, о которой Президент Байден и говорит", — заключил он.

Зеленский выразил надежду на поддержку со стороны новой администрации США. По его словам, именно Байден, который "очень неплохо, кстати, знает Украину", поможет решить Киеву все его накопившиеся проблемы.
План Байдена ударит по российской экономике
В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Также Киев получил статус партнера расширенных возможностей альянса. Предполагается, что члены НАТО будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией. Как отметил замглавы российского МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно" только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Александр Грушко , МИД , Госдума , Администрация США , НАТО
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