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Бывший президент Польши стал искать работу из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Бывший президент Польши стал искать работу из-за коронавируса
Фото: Matej Leskovsek / Reuters
Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии Лех Валенса стал искать дополнительную работу из-за пандемии коронавируса, сообщает портал Onet.

«Я бы с удовольствием пошел электриком. Я по сей день помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины», — приводит издание слова Валенсы, получившего образование электрика.

77-летний политик, по его собственным словам, не может найти дополнительных заработков — его жена тратит больше, чем получает их домохозяйство. После выхода на пенсию он ежемесячно получает 6 тысяч злотых, это около 1,6 тысячи долларов. Средняя зарплата в Польше составляет 4,9 тысячи злотых.
Еще в конце прошлого года Валенса рассказал СМИ о своей бедности и заявил, что «готовится идти просить милостыню».
Валенса учредил профсоюз «Солидарность» в 1980-х. В 1983-м он получил Нобелевскую премию мира, а возглавлял Польшу в 1990-1995 годах. До пандемии Валенса читал платные лекции в разных университетах мира.
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В мире , Польша
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