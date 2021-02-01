В Мьянме военные сменили 11 министров 

Пришедшие к власти в Мьянме военные в понедельник сменили 11 министров кабинета страны и отправили в отставку 24 заместителя министров.

Приказы об увольнении министров и заместителей министров и назначении новых министров за подписью главнокомандующего вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайна, к которому в понедельник перешли все властные полномочия, опубликованы военным новостным порталом " Мьявади ".

Освобожденные от своих должностей заместители министров работали в перечисленных министерствах, а также в министерстве по делам информации, религии и культуры.

Министр здравоохранения и спорта Мьинт Тхве, руководивший в Мьянме борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID19 и вакцинацией, ушел в отставку по собственному желанию, о чем сообщил в Facebook. В своем посте он поблагодарил руководство и персонал всех медицинских лечебных и исследовательских учреждений страны за сотрудничество.

"Продолжайте лечить людей от COVID19 и вакцинировать население", — призвал он медицинских работников страны.

По данным газеты Myanmar Times, в частности, министром иностранных дел назначен политик Вунна Маун Лвин, ранее уже занимавший этот пост в 2011-2016 годах, МВД возглавит генерал-лейтенант Сое Хтут.

Сообщается, что военные приняли решение восстановить на своих постах всех судей Верховного суда и членов Антикоррупционной комиссия Мьянмы.

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию " Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.

В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.

Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.