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В ЛНР началась вакцинация от коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
В ЛНР началась вакцинация от коронавируса
Фото: РИА Новости
Жителей самопровозглашенной Луганской народной республики начали вакцинировать от коронавируса в понедельник, заявила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что первая партия вакцины от коронавируса ожидается в республике в январе 2021 года. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.

"Вакцинация уже начата с сегодняшнего дня", — заявила Пащенко.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о прибытии первой партии вакцины от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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