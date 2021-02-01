В ЛНР началась вакцинация от коронавируса 

Жителей самопровозглашенной Луганской народной республики начали вакцинировать от коронавируса в понедельник, заявила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что первая партия вакцины от коронавируса ожидается в республике в январе 2021 года. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.
"Вакцинация уже начата с сегодняшнего дня", — заявила Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о прибытии первой партии вакцины от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.