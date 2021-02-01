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Москва

Нидерланды получили ответ от «Алмаз-Антея» по делу о крушении MH17 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Нидерландах следствие по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины получило письменный ответ от концерна «Алмаз-Антей» по расследованию авиакатастрофы, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Окружной суд Гааги в понедельник возобновил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing. В ходе них обсуждалось дополнительное расследование — сейчас в заседаниях участвуют родственники, а также стороны защиты и обвинения, передает РИА «Новости».

«Следственный судья проинформировал о прогрессе в дальнейшем расследовании. Суд отмечает следующее: ответ российского «Алмаз-Антея» на отчеты Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии относительно технических деталей крушения рейса MH17 был получен 18 января», — сообщил судья.

Он также добавил, что все допросы по делу будут завершены к апрелю 2021 года. В настоящее время в деле фигурируют четыре человека: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
В свою очередь адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявила, что экспертам «Алмаз-Антея» нужно дать возможность изучить обломки MH17.

«Экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» попросят приехать в Нидерланды, чтобы их могли допросить в присутствии представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии. Чтобы быть в равных условиях с другими участниками расследования, у них должна быть возможностью принимать участие в допросах. Экспертам должны предоставить возможность, в первую очередь, обследовать обломки самолета», — сказала она.

Ранее Суд Гааги отказал в расследовании альтернативных версий крушения самолета. В июне в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.
Нидерланды отказались передать России документы по делу MH17
Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с катастрофой лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».
Россия отвергла обвинения в причастности к катастрофе самолета Boeing компании «Малайзийские авиалинии».
Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска.
Российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
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В мире , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , ЕСПЧ , Boeing , Алмаз-Антей , РИА Новости , Гаага , Нидерланды
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