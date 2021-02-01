«Экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» попросят приехать в Нидерланды, чтобы их могли допросить в присутствии представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии. Чтобы быть в равных условиях с другими участниками расследования, у них должна быть возможностью принимать участие в допросах. Экспертам должны предоставить возможность, в первую очередь, обследовать обломки самолета», — сказала она.