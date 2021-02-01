Военные в Мьянме заблокировали парламентариев в их резиденции

Мьянманские военные удерживают парламентариев в депутатской резиденции в столице страны Нейпьидо . Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей законодательного органа республики.

Грузовики Вооруженных сил Мьянмы заблокировали выезды из жилого комплекса, где проживают депутаты во время заседаний парламента. По данным агентства, парламентариям не разрешают покидать их резиденцию.