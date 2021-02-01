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Reuters: военные в Мьянме заблокировали парламентариев в их резиденции 

ТАСС и ещё 1 22 минуты назад
Военные в Мьянме заблокировали парламентариев в их резиденции
Фото: Reuters
Мьянманские военные удерживают парламентариев в депутатской резиденции в столице страны Нейпьидо. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей законодательного органа республики.
Грузовики Вооруженных сил Мьянмы заблокировали выезды из жилого комплекса, где проживают депутаты во время заседаний парламента. По данным агентства, парламентариям не разрешают покидать их резиденцию.
1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.
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В мире , МИД , Reuters , Бирма , Нейпьидо
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