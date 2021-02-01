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В правительстве Франции не исключают использования вакцины «Спутник V» 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Во Франции допустили использование вакцины «Спутник V»
Фото: ТАСС
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть предложена французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят её безопасность и эффективность, заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

«Мы не смотрим на национальную принадлежность вакцины. Главное, чтобы она была безопасной и эффективной», — сказал он в эфире радиостанции France Info.

По словам Атталя, как только лаборатория запросит регистрацию препарата в Европейском агентстве лекарственных средств, заявка будет рассмотрена.

«Если Европейское агентство лекарственных средств посчитает, что она (вакцина. — RT) безопасная и эффективная, то Высший орган здравоохранения Франции проведёт свою оценку. И она может быть предложена французам, если это так», — отметил он.

23 января сообщалось, что 1 млн человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции во Франции.
На данный момент там одобрены и используются две вакцины — производства Pfizer/BioNTech и Moderna.
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В мире , Pfizer , Франция
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