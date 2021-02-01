Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 

Политик, представляющий Консервативную народную партию Эстонии, объяснил, что выдвинул кандидатуру Трампа в связи с тем, что это первый президент США за последние 30 лет, во время службы которого руководимая им страна не начинала войн.

"Кроме того, под его руководством на Ближнем Востоке был подписан ряд мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность и мир в регионе. Посмотрим, кто получит Нобелевскую премию мира", — написал в понедельник Мадисон в фейсбуке.

Он отметил, что не является единственным, кто выдвигает Трампа на Нобелевскую премию. "Но, как мы знаем, чем больше заявителей, тем выше шансы на успех", — считает Мадисон.