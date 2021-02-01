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Москва

Бывший президент Киргизии Жээнбеков улетел из страны 

News.ru и ещё 2 1 февраля 2021
Экс-президент Киргизии Жээнбеков улетел из страны
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбков покинул страну вместе с семьёй.
Жээнбеков накануне вылетел с семьёй в Стамбул из международного аэропорта Манас, — рассказали «Интерфаксу» источники в силовых структурах республики.
Политик может выезжать из страны, поскольку нет никаких ограничений для его перемещений, пояснили в Госкомитете национальной безопасности.
4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, после которых недовольные результатами граждане вышли на митинги, протесты переросли в беспорядки. Они продолжались несколько дней. После этого власти отменили итоги голосования, 15 октября Жээнбеков ушёл с поста главы государства. Временно исполнять обязанности президента стал освобождённый из заключения во время беспорядков экс-депутат партии «Ата-Журт» Садыр Жапаров. Позже он победил на досрочных президентских выборах в стране, набрав 79% голосов.
Всего в ходе массовых беспорядков 6 октября пострадал 1221 человек, один погиб. Пострадавшие участники митинга подали заявление на Жээнбкова. Они требуют лишить его статуса экс-президента и привлечь к уголовной ответственности за разгон протестов.
Как писал NEWS.ru, руководителя пресс-службы президента Киргизии Нургазы Анаркулова задержали за вымогательство взятки у кандидата на один из руководящих постов республики. Об этом заявили в Госкомитете национальной безопасности страны.
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Комментарии
В мире , Садыр Жапаров , Международный аэропорт "Манас" , Интерфакс , Бишкек , Кыргызстан , Стамбул , Турция
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