В Латвии ограничат эфир российских телеканалов 

Латвийское кабельное телевидение лишится трансляции программ Первого канала, НТВ и Ren TV, сообщает РИА Новости. Представители оператора заявили о «несоблюдении режима санкций».

Речь о крупнейшем латвийском кабельном операторе Tet. В компании заявили, что в ближайшее время откажутся от ретрансляции контента Первого канала, «НТВ Мир», Ren TV, а также Baltija, Kinokomedija и Kinomiks.

«В связи с неуверенностью в правах на представление телеканалов и опасениями по поводу несоблюдения режима санкций», — пояснили свою позицию представители Tet.

По их словам освободившееся место займут «эквивалентные каналы»: LTV7, 1+2, 3+, "Мир", TVCi, "Дождь", UATV, "Здоровое ТВ", Eureka HD, "Пятница", Current Time, TV21.