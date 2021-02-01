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Москва

В Латвии ограничат эфир российских телеканалов 

Павел Тиунов 1 час назад
В Латвии ограничат эфир российских телеканалов
Фото: ТАСС
Латвийское кабельное телевидение лишится трансляции программ Первого канала, НТВ и Ren TV, сообщает РИА Новости. Представители оператора заявили о «несоблюдении режима санкций».
Речь о крупнейшем латвийском кабельном операторе Tet. В компании заявили, что в ближайшее время откажутся от ретрансляции контента Первого канала, «НТВ Мир», Ren TV, а также Baltija, Kinokomedija и Kinomiks.

«В связи с неуверенностью в правах на представление телеканалов и опасениями по поводу несоблюдения режима санкций», — пояснили свою позицию представители Tet.

По их словам освободившееся место займут «эквивалентные каналы»: LTV7, 1+2, 3+, "Мир", TVCi, "Дождь", UATV, "Здоровое ТВ", Eureka HD, "Пятница", Current Time, TV21.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналистка Алла Березовская рассказала, что в Латвии начали травить русскоязычных журналистов. Она рассказала, что занимает решительную позицию «в отстаивании русского образования в Латвии» и выступает против героизации нацизма, за что в декабре прошлого года была задержана. Ей и еще нескольким журналистам служба госбезопасности Латвии вменила нарушение режима санкций Евросоюза против России. Жилье журналистов обыскали, у них забрали технику и средства связи. После допроса они дали подписки о неразглашении и невыезде.
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В мире , Наука и техника , ЕС , РЕН ТВ , РИА Новости , НТВ
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