Обзор иноСМИ: Зеленский понадеялся на вступление в НАТО при Байдене

США предрекли упадок в британском стиле

Китайский политолог Янь Сюэтун заявил, что США, как и все империи, ждет упадок, пишет Der Spiegel. По его мнению, Штатам уготована судьба Великобритании , терявшей влияние медленно — в течение нескольких десятилетий.

Сюэтун подчеркнул, что экономика Китая растет быстрее американской, кроме того, КНР лучше справилась с пандемией коронавируса. По его мнению, мир начинает видеть Китай в новом свете, так как именно достижения определяют авторитет. При этом Сюэтун считает, что у Европы есть шанс на расцвет: благодаря политикам вроде Ангелы Меркель ЕС может остаться самостоятельным.

США и Китай на грани войны

Китайские самолеты провели учения в юго-западном воздушном пространстве Тайваня 23 и 24 января, отправив туда почти 30 истребителей. Как пишет huanqiu.com, Госдепартамент США обвинил Пекин в запугивании Тайваня и заверил, что поддержка Тайваня Штатами «прочна как скала».

По версии издания, приход Джо Байдена к власти не улучшил ситуацию, «основные рамки взаимопонимания между Китаем и США утрачены». Портал «ИноСМИ» собрал комментарии китайских интернет-пользователей, которые считают, что ситуация в Тайваньском проливе на грани войны. «Начался обратный отсчет до процесса объединения с Тайванем военной силой», — заявил комментатор под ником _Хуаньцю_WfDYvP.

Украинским школам закупили книги об однополой любви

Министерство культуры Украины приобрело для школьных библиотек более тысячи экземпляров книги «Принцесса+Принцесса: долго и счастливо» — комикса об однополой любви. Писательница Лариса Ницой в своей колонке для «Главреда» заявила , что украинцы пытаются «копировать абсолютно все, что есть на Западе, и вводить у себя».

Ницой связала закупку книги с западными грантами, обязавшими Украину внедрять «западную политику в украинском образовании». «С севера на нас давит „русский брат“, который хочет нас подмять под себя, а с запада — западные грантодатели, которые хотят насадить в Украине свое мировоззрение», — заявила она.

Зеленский потребовал от Байдена путевки в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с приходом Джо Байдена к власти в США отношения двух стран должны выйти на новый этап развития. Как сообщает УНИАН, Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь Байдена по Донбассу и Крыму, а также ждет хороших новостей по вступлению в НАТО.

«У меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО? Если бы Украина была членом НАТО, на востоке Украины, на Донбассе не было бы эскалации», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас Украина «защищает Европу».

«Россия обновляет византийское наследие»

«Два Рима пали, но третий стоит твердо, а четвертого быть не может». Как пишет La Nación, эта фраза из письма монаха Филофея Псковского великому князю Василию III является ключом к пониманию значения реформы российской Конституции.

Распад СССР оставил Россию ослабленной, без части своей империи и без марксистского флага. Однако она продолжает жаждать особой роли в мире, поэтому в стране создали условия для «возобновления византийского наследия», заявил аргентинский юрист Карлос Мария Регунага. По его мнению, с помощью обновленной Конституции, которая запрещает новые трактовки истории и нетрадиционные браки, Россия хочет отличаться от сносящего памятники Запада, считая его деградирующим.