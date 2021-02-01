Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Франция считает недостаточными принятые санкции против России 

Москва24 и ещё 6 1 час назад
Франция сочла недостаточными принятые санкции против России
Фото: ТАСС/Zuma
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон считает, что санкции, которые приняты в отношении России, недостаточны, сообщает RT.

"Ясно нужно сказать, что принятых санкций недостаточно. Надо идти дальше", — сообщил дипломат.

Он добавил, что на рассмотрении вариант "Северного потока — 2", но "это решение Германии, потому что трубопровод находится там".
По словам Бона, у Парижа всегда были сомнения по этому проекту.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что санкции ЕС в отношении Москвы незаконны и противоречат интересам самого Евросоюза. Он также выразил беспокойство тем фактом, что "в последнее время Евросоюз взялся с неуемной энергией создавать так называемые горизонтальные санкционные механизмы".
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Москва24: последние новости
Зеленский усомнился в американской демократии Зеленский усомнился в американской демократии США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных руководителей страны США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных руководителей страны В Белом доме рассказали о разговоре Байдена с Путиным В Белом доме рассказали о разговоре Байдена с Путиным
В мире , Политика , Александр Грушко , МИД , ЕС , Берлин , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
00:14
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
Общество
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
00:53
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение