Франция сочла недостаточными принятые санкции против России

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Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон считает, что санкции, которые приняты в отношении России , недостаточны, сообщает RT.

"Ясно нужно сказать, что принятых санкций недостаточно. Надо идти дальше", — сообщил дипломат.

Он добавил, что на рассмотрении вариант "Северного потока — 2", но "это решение Германии, потому что трубопровод находится там".

По словам Бона, у Парижа всегда были сомнения по этому проекту.