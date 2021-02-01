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Москва

В Европе заинтересовались российской вакциной 

Артём Кульша 1 час назад
Европейские страны заявили о готовности использовать «Спутник V»
Фото: ТАСС
Германия и Чехия не видят препятствий для использования российской вакцины и «Спутник V» вполне могла бы использоваться для борьбы с коронаврусом. Об этом заявили министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и чешский президент Милош Земан.
«Рамблер» писал, что «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что для использования вакцины от коронавируса в Германии не имеет значения, в какой стране она произведена, пишет ТАСС.

«Главное в том, чтобы был допуск [на рынок] в соответствии с европейским правом. Если вакцина безопасна и надежна, то она поможет в борьбе с пандемией, неважно, где ее производят», — подчеркнул он.

В свою очередь чешский президент Милош Земан не исключил, что может обратиться за помощью к России.
«Знаю, что «Спутником V» уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас. Это в любом случае лучше, нежели чтобы здесь умирали люди только из-за недостатка вакцин», — приводит слова Земана РИА Новости.
При этом ранее глава Минздрава Украины выразил уверенность, что страна сможет обеспечить себя вакцинами ведущих мировых производителей. Он сообщил, что никто в не будет регистрировать «Спутник V» на Украине.
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В мире , Милош Земан , Йенс Шпан , Министерство обороны , Минздрав РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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