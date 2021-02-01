Грузия договорилась о поставках вакцин Pfizer и AstraZeneca 

Власти Грузии договорились о поставках американской вакцины от коронавируса Pfizer и британской AstraZeneca, передает РИА Новости со ссылкой на главу Национального центра по контролю за заболеваниями страны Амирана Гамкрелидзе.

По его словам, партию препарата из США республика получит уже в середине текущего месяца — 29 250 доз, поставки вакцины из Великобритании начнутся в марте — от 180 до 300 тысяч доз.

«Если в текущем году будет привито 60-70 процентов населения, что, конечно же, сложная задача, тогда в обществе будет сформирован достаточно высокий иммунитет, и мы победим пандемию», — считает Гамкрелидзе.

Чиновник подчеркнул, что позже страна получит большее количество вакцин. Он отметил, что Тбилиси намерен закупать только те препараты от коронавируса, которые получат одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На первом этапе кампании по иммунизации, прививки получат медики, работающие в инфекционных больницах.

Ранее Грузия приняла решение отказаться от закупок китайской вакцины от коронавируса от компании Sinovac Biotech. Причиной этого решения стала низкая клиническая эффективность препарата — менее 60 процентов. Вопрос о покупке российского препарата «Спутник V» власти страны пообещали рассмотреть после того, как его одобрит ВОЗ.

По последним данным, коронавирусом в Грузии с начала пандемии заразились более 258 тысяч человек, жертвами инфекции стали более трех тысяч пациентов, вылечились почти 250 тысяч заболевших.