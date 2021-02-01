Украинский ведущий назвал коллег извращенцами за связи с Россией

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк осудил сделки руководства проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалами, об этом на днях написал «Цензор. НЕТ».

Ведущий уверен, что любые контакты с РФ должны быть запрещены Украиной на государственном уровне.

«Как я уже неоднократно писал, отношусь к любым контактам со страной-агрессором — Российской Федерацией — резко отрицательно. И не важно, о какой сфере речь: теле-, шоу-, кинобизнес — исключения не делаю. Эта страна ведет лживую подстрекательскую антиукраинскую пропаганду против всего украинского! Мы ведь хотим существовать как государство, а не мечтаем о статусе малороссийской губернии РФ?» — заявил Кондратюк.

Контакты представителей украинского шоу-бизнеса с коллегами из РФ он назвал извращением, сравнив такое общение с поеданием «дерьма ложками». При этом ведущий уточнил, что рыба гниет с головы, а значит русско-украинское общение свидетельствует «о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности».

О продаже франшизы юмористического шоу «Лига смеха» российскому телеканалу СТС студией «Квартал 95» стало известно 19 января. Тогда представители украинской компании заявили, что не имеют к сделке никакого отношения, так как эксклюзивные права на продажу их продуктов принадлежат шведскому дистрибьютору Eccho Rights.

Чуть позже, 25 января стало известно о том, что еще один украинский проект «Дизель-Шоу» с 8 февраля будет выходить на российском телеканале «Че!».

Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет вел украинское шоу «Караоке на Майдане». Между тем, российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.