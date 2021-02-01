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В Нидерландах возобновились слушания по делу MH17 

ТАСС и ещё 2 28 минут назад
В Нидерландах возобновились слушания по делу MH17
Фото: Reuters
Окружной суд Гааги возобновил в понедельник слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Заседание проходит в судебном комплексе "Схипхол" с усиленными мерами безопасности.
Как отметили ранее в самом суде, в ходе слушаний будет обсужден прогресс, достигнутый в проведении дополнительных расследований, и другие текущие вопросы. Слово будет предоставлено представителям родственников, защите и обвинению.
В ноябре прошлого года было завершено предварительное рассмотрение дела. Данные слушания являются подготовкой к рассмотрению дела по существу, которое, в соответствии с предварительным графиком, должно начаться 7 июня.
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В мире , Boeing , Гаага , Нидерланды
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