В Нидерландах возобновились слушания по делу MH17 

Окружной суд Гааги возобновил в понедельник слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Заседание проходит в судебном комплексе "Схипхол" с усиленными мерами безопасности.

Как отметили ранее в самом суде, в ходе слушаний будет обсужден прогресс, достигнутый в проведении дополнительных расследований, и другие текущие вопросы. Слово будет предоставлено представителям родственников, защите и обвинению.

В ноябре прошлого года было завершено предварительное рассмотрение дела. Данные слушания являются подготовкой к рассмотрению дела по существу, которое, в соответствии с предварительным графиком, должно начаться 7 июня.