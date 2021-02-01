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Москва

Украина обвинила Россию в агрессии по отношении к эсминцам США в Черном море 

Павел Тиунов 54 минуты назад
Украинские СМИ обвинили Россию в агрессии по отношению к эсминцам США
Фото: Reuters
Украинские СМИ обвинили российских военных в слишком агрессивных действиях по отношению к американским эсминцам, появившимся в акватории Черного моря, сообщает «Царьград». В Черноморском флоте ссылаются на учения, о которых американцев предупреждали заранее.
Речь идет об эсминцах Военно-морских сил (ВМС) США Porter и Donald Cook, которые способны нести на себе по полсотни крылатых ракет «Томагавк». Первый зашел в Черное море 28 января, второй на три дня раньше. Российские военные отреагировали на появление американских военных кораблей учениями: сначала были проведены стрельбы российского сторожевого корабля «Пытливый», затем навстречу иностранным судам двинулся фрегат Военно-морского флота (ВМФ) РФ «Адмирал Макаров».
Последний отработал поиск и уничтожение условной воздушной цели, а также расстановку активных и пассивных помех в рамках возможной радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, российские моряки привели в готовность артиллерийское вооружение фрегата и приготовились к вероятному морскому бою. Очередным этапом учений было заявлено взаимодействие с береговым противокорабельным ракетным комплексом «Бастион».
1 февраля представители ВМС США опубликовали в Twitter видео, на котором запечатлен полет российского бомбардировщика Су-24 в непосредственной близости от эсминца Donald Cook. Американцы подчеркнули, что россияне позволяют себе провокационные действия в то время, как представители ВМС США работают в целях «обеспечения безопасности и стабильности в регионе».
Претензию подхватили украинские журналисты. Они заявили, что россияне устроили «электронный обстрел» американских эсминцев, а также имитировали залп по кораблям из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».
В пресс-службе Черноморского флота между тем подчеркнули, что учения российских военных проходят по графику, о чем было предупреждено заранее.
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В мире , Армия , Царьград ТВ
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