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Москва

Китай предложил России свою вакцину от COVID-19 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Китай предложил России свою вакцину от коронавируса, рассказал замглавы Собеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
Он отметил, что это предложение будет изучено и если препарат признают безопасным, то он появится на российском рынке.
В минувшую субботу сообщалось, что научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи, выпустивший первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», приступает к разработке еще одного препарата от коронавируса. Минздрав уже утвердил госзадание на создание медикамента для профилактики COVID-19.
В конце прошлой недели была проанонсирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт». Ее появление намечено на февраль.
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Как сообщалось ранее, РФПИ может обеспечить Евросоюз поставкой 100 миллионов вакцин «Спутник V» для 50 миллионов человек во втором квартале 2021 года после того, как в России завершится основная часть массовой вакцинации населения.
Ранее РФПИ сообщил, что первые партии вакцины «Спутник V» были доставлены в Боливию и Алжир. Российская сторона заключила соглашение на поставку своей вакцины в Белоруссию, Аргентину, Боливию, Сербию, Алжир, Палестину, Венесуэлу, Парагвай, Туркмению, ОАЭ, Венгрию и Пакистан.
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В мире , Видео , Политика , Дмитрий Медведев , Минздрав РФ , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций , Китай
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