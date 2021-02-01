Он отметил, что это предложение будет изучено и если препарат признают безопасным, то он появится на российском рынке.

В минувшую субботу сообщалось, что научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи, выпустивший первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», приступает к разработке еще одного препарата от коронавируса. Минздрав уже утвердил госзадание на создание медикамента для профилактики COVID-19.

В конце прошлой недели была проанонсирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт». Ее появление намечено на февраль.

Как сообщалось ранее, РФПИ может обеспечить Евросоюз поставкой 100 миллионов вакцин «Спутник V» для 50 миллионов человек во втором квартале 2021 года после того, как в России завершится основная часть массовой вакцинации населения.

Ранее РФПИ сообщил, что первые партии вакцины «Спутник V» были доставлены в Боливию и Алжир. Российская сторона заключила соглашение на поставку своей вакцины в Белоруссию, Аргентину, Боливию, Сербию, Алжир, Палестину, Венесуэлу, Парагвай, Туркмению, ОАЭ, Венгрию и Пакистан.