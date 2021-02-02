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Рост цен на газ на Украине назвали «мегааферой» 

News.ru и ещё 6 46 минут назад
Бывший премьер Украины счел рост цен на газ «мегааферой»
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман, который раньше занимал пост премьер-министра Украины, считает происходящее с ценами на газ в стране «мегааферой», потому что итоговому потребителю кубометр достается в три раза дороже, чем был куплен.
Он был приобретён условно за 3–4 гривны (за кубометр), а людям продают по 6,99 гривен плюс доставка, то есть по 8,5–9 гривен, — заявил Гройсман в интервью «Интерфакс-Украина».
Он напомнил, что власти страны предлагали в октябре 2020 года купить годовой запас газа за 4,7 гривны кубометр, а уже через два месяца цены взвентили до девяти гривен. Куда делось топливо по низкой цене, и что изменилось за два месяца, интересуется политик.
Гройсман отметил, что правительство обязано принимать «эффективные решения», а значит должно было повлиять на решение о повышении цены.
Ранее NEWS.ru рассказал историю киевского пенсионера, который пожаловался на непомерные аппетиты властей по жилищно-коммунальным услугам. За декабрь 2020 года ему пришла платёжка за квартиру 102 квадратных метра, в которой только за газ был выставлен счёт на 10 796 гривен (28 тыс. рублей).
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В мире , Владимир Гройсман , Интерфакс , Башкортостан , Казань , Республика Татарстан , Уфа , Чебоксары , Чувашская Республика
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