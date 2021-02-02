Бывший премьер Украины счел рост цен на газ «мегааферой»

Лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман , который раньше занимал пост премьер-министра Украины , считает происходящее с ценами на газ в стране «мегааферой», потому что итоговому потребителю кубометр достается в три раза дороже, чем был куплен.

Он был приобретён условно за 3–4 гривны (за кубометр), а людям продают по 6,99 гривен плюс доставка, то есть по 8,5–9 гривен, — заявил Гройсман в интервью «Интерфакс-Украина».

Он напомнил, что власти страны предлагали в октябре 2020 года купить годовой запас газа за 4,7 гривны кубометр, а уже через два месяца цены взвентили до девяти гривен. Куда делось топливо по низкой цене, и что изменилось за два месяца, интересуется политик.

Гройсман отметил, что правительство обязано принимать «эффективные решения», а значит должно было повлиять на решение о повышении цены.

Ранее NEWS.ru рассказал историю киевского пенсионера, который пожаловался на непомерные аппетиты властей по жилищно-коммунальным услугам. За декабрь 2020 года ему пришла платёжка за квартиру 102 квадратных метра, в которой только за газ был выставлен счёт на 10 796 гривен (28 тыс. рублей).