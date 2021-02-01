Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Китае предрекли США упадок по сценарию Британской империи 

Павел Тиунов 11 минут назад
В Китае предрекли США упадок по сценарию Британской империи
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты Америки будут постепенно распадаться, также как в свое время пришла в упадок Британская империя, заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун. По его словам, на процесс может уйти несколько десятилетий, сообщает Der Spigel.
Китайский эксперт отметил, что все великие державы проходят три фазы своего существования: после становления государства наступает «рассвет», затем — «застой» и, наконец, «упадок». Так, по его словам, было с Советским Союзом, который распался как осколки стекла, упавшего на землю. В случае с Британской империей упадок занял более длительное время — несколько десятилетий. США, предположил Сюэтун, скорее всего повторит судьбу последней.

«Упадок США будет скорее протекать по британскому сценарию», — заявил аналитик.

Оценивая американо-китайские отношения при новом президенте США Джо Байдене, Сюэтун допустил, что Вашингтон в результате может «образовать единый фронт» против Пекина: в Южно-Китайском море американцы скорее всего объединятся с Японией и Филиппинами, в рамках ВТО — с европейскими странами.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что с пришествием на пост президента США Джо Байдена в стране обострится подготовка к гражданской войне между теневыми элитами. Противостояние финансовых воротил, по мнению эрудита, отзовется кризисами по всему миру, социальными потрясениями и даже локальными войнами.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Комментарии 1
В мире , Анатолий Вассерман , Джозеф Байден , ВТО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:32
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
00:45
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
Общество
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
00:37
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
Армия
Учение со связистами ЦВО показали на видео
01:03
Учение со связистами ЦВО показали на видео
Армия
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
00:08
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
Происшествия
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
00:48
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
Общество
Марш российских миротворцев показали на видео
01:16
Марш российских миротворцев показали на видео
Армия
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
01:11
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
Наука и техника
Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка
03:15
Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение