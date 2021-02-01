В Китае предрекли США упадок по сценарию Британской империи 

Соединенные Штаты Америки будут постепенно распадаться, также как в свое время пришла в упадок Британская империя, заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун. По его словам, на процесс может уйти несколько десятилетий, сообщает Der Spigel.

Китайский эксперт отметил, что все великие державы проходят три фазы своего существования: после становления государства наступает «рассвет», затем — «застой» и, наконец, «упадок». Так, по его словам, было с Советским Союзом, который распался как осколки стекла, упавшего на землю. В случае с Британской империей упадок занял более длительное время — несколько десятилетий. США, предположил Сюэтун, скорее всего повторит судьбу последней.

«Упадок США будет скорее протекать по британскому сценарию», — заявил аналитик.

Оценивая американо-китайские отношения при новом президенте США Джо Байдене , Сюэтун допустил, что Вашингтон в результате может «образовать единый фронт» против Пекина: в Южно-Китайском море американцы скорее всего объединятся с Японией и Филиппинами, в рамках ВТО — с европейскими странами.