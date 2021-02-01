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Москва

СМИ: зятя Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира 

News.ru 16 минут назад
Зятя Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
Фото: globallookpress.com
Зарубежные СМИ сообщили, что бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер, приходящийся зятем экс-президенту США Дональду Трампу, а также его заместитель Ави Берковиц попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира.
Их номинировал американский прокурор Алан Дершовиц, который выдвинул кандидатуры Кушнера и Берковица за их ключевую роль в переговорах между Израилем и группой арабских стран — Бахрейном, Суданом, Марокко и ОАЭ, сообщает The Guardian.
Дершовиц обладает полномочиями по выдвижению номинантов на Нобелевскую премию в качестве почётного профессора юридического факультета Гарвардского университета.
Как отмечает издание, так называемые «договорённости Авраама» между ближневосточными странами стали одним из самых значимых дипломатических прорывов в регионе. В их рамках несколько арабских стран согласились на налаживание дипотношений с официальным Иерусалимом.
Номинировать претендентов на Нобелевскую премию мира имеют право тысячи людей из разных стран мира — как отдельные чиновники и члены парламентов, так и лауреаты, получившие премию в прошлые годы. Выдвижение кандидатуры не подразумевает её одобрения Нобелевским комитетом.
Сообщалось, что в 2020 году на Нобелевскую премию мира был также номинирован российский оппозиционер Алексей Навальный, который прошёл лечение в Германии после предполагаемого отравления «Новичком».
Нобелевский комитет официально не разглашает списки номинантов на премии по всем категориям. Лауреат премии будет объявлен в октябре 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская выразила благодарность главе Литвы Гитанасу Науседе за выдвижение её на Нобелевскую премию мира. Она назвала этот шаг выражением солидарности с республикой и признанием мирной борьбы за свободу, которая «вдохновляет весь мир» с августа 2020 года.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Алан Дершовиц , Алексей Навальный , Джаред Кушнер , Дональд Трамп , Гарвардский университет , Нобелевский комитет , The Guardian
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