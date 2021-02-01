Зятя Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Зарубежные СМИ сообщили, что бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер , приходящийся зятем экс-президенту США Дональду Трампу , а также его заместитель Ави Берковиц попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира.

Суданом, Марокко и Их номинировал американский прокурор Алан Дершовиц , который выдвинул кандидатуры Кушнера и Берковица за их ключевую роль в переговорах между Израилем и группой арабских стран — Бахрейном ОАЭ , сообщает The Guardian.

Дершовиц обладает полномочиями по выдвижению номинантов на Нобелевскую премию в качестве почётного профессора юридического факультета Гарвардского университета

Как отмечает издание, так называемые «договорённости Авраама» между ближневосточными странами стали одним из самых значимых дипломатических прорывов в регионе. В их рамках несколько арабских стран согласились на налаживание дипотношений с официальным Иерусалимом.

Номинировать претендентов на Нобелевскую премию мира имеют право тысячи людей из разных стран мира — как отдельные чиновники и члены парламентов, так и лауреаты, получившие премию в прошлые годы. Выдвижение кандидатуры не подразумевает её одобрения Нобелевским комитетом

Сообщалось, что в 2020 году на Нобелевскую премию мира был также номинирован российский оппозиционер Алексей Навальный , который прошёл лечение в Германии после предполагаемого отравления «Новичком».

Нобелевский комитет официально не разглашает списки номинантов на премии по всем категориям. Лауреат премии будет объявлен в октябре 2021 года.