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Угроза коронавируса: в Польше ликвидировали норковую ферму 

ИА Regnum и ещё 1 1 февраля 2021
В Польше из-за коронавируса забили целую норковую ферму
Фото: Reuters
Норковая ферма в Картузском повете Поморского воеводства была 1 февраля ликвидирована по причине выявления у содержащихся там норок коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Forsal, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

«В этом хозяйстве было выявлено четыре случая заражения коронавирусом у животных. В связи с этим были начаты административные меры по уничтожению норок, которые могли стать переносчиками вируса среди людей. К настоящему моменту ферма уже ликвидирована и закрыта», — заявил Недзельский.

Случаи заражения коронавирусом норок ранее были подтверждены на норковых фермах в других странах Европы, в том числе в Швеции, Греции, Нидерландах, Дании, Франции, Испании и Италии.
Как сообщало ИА REGNUM, первый в Польше случай заражения норки SARS-CoV-2 был зарегистрирован в воскресенье, 31 января. Позже он был выявлен еще и у троих животных.
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В мире , Соцсети , Сельское хозяйство , Ситуация в мире , Греция , Дания , Испания , Италия , Нидерланды , Польша , Франция , Швеция
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