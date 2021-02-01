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Латвия прекращает транслировать Первый канал, НТВ и Рен ТВ 

Газета.Ru 1 час назад
Латвия отказалась транслировать Первый канал, НТВ и Рен ТВ
Фото: РИА Новости
Крупнейший кабельный оператор Латвии Tet с 1 февраля прекращает транслировать российские телеканалы: Первый канал, НТВ Мир, Рен ТВ Балтия, Кинокомедия и Киномикс. Об этом говорится в заявлении компании.

"Из-за неуверенности в праве на представление телеканалов и опасений по поводу несоблюдения режима санкций Tet прекращает ретрансляцию каналов ПБК, НТВ Мир, Рен ТВ Балтия, Кинокомедия и Киномикс, заменяя их другими эквивалентными телеканалами", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что компания направляла запросы распространителю каналов в Латвии ООО "TEM LV", но не получила юридически значимой информации, поэтому не может оценить риски дальнейшей трансляции каналов.
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Каналы будут заменены на другие: LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, Дождь, UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, Пятница, Current Time, TV21.
Ранее сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении санкций Евросоюза.
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Комментарии 46
В мире , ЕС , НТВ , РЕН ТВ , ИА Sputnik , Латвия
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