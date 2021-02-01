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Москва

СМИ: совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Военные Мьянмы назначили врио президента после переворота
Фото: © AP Photo
Военные, совершившие государственный переворот в Мьянме, назначили вице-президента Мьинт Шве временным президентом страны, а вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну, сообщают СМИ.
По информации новостного интернет-портала Irrawaddy, организаторы переворота объясняют назначение временного президента 418 статьей конституции страны 2008 года, которой предполагается такое назначение в случае введения в стране чрезвычайного положения.
Мьинт Шве уже исполнял обязанности президента Мьянмы в 2018 году после отставки бывшего президента Тхин Чжо.
По информации новостного агентства Синьхуа, декларация за подписью временного президента Мьинт Шве была зачитана в эфире единственного работающего в этот день телеканала "Мьявади", принадлежащего военным. В декларации говорится, что вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну.
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