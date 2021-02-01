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Зеленский вступился за Китай 

Lenta.ru 1 час назад
Зеленский вступился за Китай
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский вступился за Китай, не согласившись с мнением, что Пекин представляет «геополитическую угрозу номер один». Об этом он заявил в интервью порталу Axios.
Глава государства пояснил, что не может поддержать эту позицию, поскольку граждане Украины не ощущают угрозу Китая.

«Я считаю, что есть множество разных угроз, которые исходят от сильных государств. Между Китаем и Соединенными Штатами наблюдается нечто наподобие холодной войны», — отметил украинский лидер.

Зеленский напомнил, что на Украине работают как американские, так и китайские предприятия.

«Я уверен, что, вне зависимости от страны или национальности, тот или иной народ, бизнес или страна могут быть представлены в твоем государстве при условии, что они относятся к тебе с уважением, уважают твой народ и границы», — заключил он.

По данным портала, такой подход Киева к Китаю может вызвать проблемы с администрацией президента США Джо Байдена. У США есть только один рычаг давления, чтобы оттолкнуть Зеленского от Китая — поставки вакцины от коронавируса. При этом Вашингтон не предлагал Украине свои вакцины и тем самым затруднил их получение для Украины.
Зеленский добавил, что пытался получить американские вакцины и просил о помощи у Европы. Однако в связи со сложностями он выразил готовность работать с Пекином для получения достаточного количества вакцины от COVID-19 для украинцев.
В ходе того же интервью Зеленский признался, что разочаровался в американской демократии и теперь миру будет трудно воспринимать США как ее символ после беспорядков в Капитолии.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Администрация США , Киев , Китай , Пекин , США
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