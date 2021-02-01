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Зеленский разочаровался в американской демократии 

Lenta.ru и ещё 3 41 минуту назад
Зеленский разочаровался в американской демократии
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочаровался в американской демократии и теперь миру будет трудно воспринимать США как ее символ после беспорядков в Капитолии. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.
По его мнению, беспорядки стали сильным ударом по демократии США. Он заявил, что люди привыкли видеть в Соединенных Штатах идеальные демократические институты, где «власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому».
Зеленский подчеркнул, что Украина «пережила две революции» и поэтому понимает, что подобное может произойти. Однако никто, по его словам, не ожидал, что такое может произойти в США.

«Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба, и, не дай бог, жертвы», — подчеркнул украинский президент.

7 января Владимир Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием. Украинский лидер также поприветствовал решение Конгресса США утвердить итоги выборов президента в пользу демократа Джо Байдена.
6 января протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших президентских выборов. Согласно этим результатам, победил Байден.
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Комментарии 1
В мире , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Конгресс США , США
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