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Белый дом выразил обеспокоенность в связи с событиями в Мьянме 

ТАСС и ещё 4 42 минуты назад
Белый дом прокомментировал ситуацию в Мьянме
Фото: Reuters
Белый дом выразил обеспокоенность по поводу сообщений о задержании военными Мьянмы президента республики Вин Мьина и государственного советника, лидера правящей партии и главы МИД страны Аун Сан Су Чжи. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, опубликованном в воскресенье.

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги по подрыву демократических преобразований в стране, включая арест государственного советника Аун Сан Су Чжи и других гражданских должностных лиц", — заявила Псаки.

Она добавила, что президент США Джо Байден был проинформирован о ситуации в Мьянме своим помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"США выступают против любых попыток изменить результаты недавних [парламентских] выборов и воспрепятствовать демократическим преобразованиям в Мьянме и примут меры против ответственных, если эти шаги не будут повернуты вспять", — добавила Псаки.

Белый дом также призвал освободить всех задержанных политиков.
Ранее агентства Reuters и Agence France Press (AFP) сообщили со ссылкой на на пресс-секретаря правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию" (НЛД) Мьо Ньинта, что утром в понедельник были задержаны президент Мьянмы Вин Мьин и глава НЛД Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики. Ньинт добавил, что другие высокопоставленные представители НЛД тоже были "схвачены". Он также сообщил AFP, что Аун Сан Су Чжи была задержана мьянманскими военными, которые, по его мнению, "находятся в процессе организации государственного переворота".
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В мире , Джозеф Байден , МИД , Администрация США , France-Presse , Reuters , Бирма , США
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