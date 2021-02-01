Зеленский захотел «новой фазы» в отношениях с США

"Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вступили в новую фазу, пошли по новому пути. Президент Байден сказал, что он продолжит заботиться и работать над безопасностью Европы. Это крайне важно, потому что безопасность в Европе — это мы. На востоке Украины идет война. Так что я бы хотел, чтобы США, и в особенности президент Байден, помогли нам выйти из этой поистине трагической ситуации", — продолжил Зеленский.