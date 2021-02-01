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Москва

Зеленский заявил, что стремится к «новой фазе» в отношениях между Украиной и США 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Зеленский захотел «новой фазы» в отношениях с США
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть начало "новой фазы" в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье.
Интервью записывалось через несколько дней после вступления Джо Байдена в должность президента США. Во время беседы журналист спросил у Зеленского, что тот хотел бы сказать новому главе вашингтонской администрации.

"Мои поздравления. Я искренне желаю ему успеха в [преодолении] всех вызовов, с которыми он столкнется", — ответил украинский президент.

"Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вступили в новую фазу, пошли по новому пути. Президент Байден сказал, что он продолжит заботиться и работать над безопасностью Европы. Это крайне важно, потому что безопасность в Европе — это мы. На востоке Украины идет война. Так что я бы хотел, чтобы США, и в особенности президент Байден, помогли нам выйти из этой поистине трагической ситуации", — продолжил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина "хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО".

"Если бы Украина была членом НАТО, не было бы эскалации на востоке [страны]. Мы благодарны Европе за их помощь, за санкции. Мы благодарны США. Санкции важны, но нельзя вернуть человеческие жизни с помощью санкций", — добавил украинский лидер.

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Комментарии
В мире , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , НАТО , Киев , США
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