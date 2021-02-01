В Мьянме объявили ЧП после задержания руководителей страны 

Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год после того, как были задержаны руководители государства, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на армейский телеканал.

Как передает агентство Рейтер, военные провели задержания в ответ на махинации на выборах.

Ранее Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Агентство Рейтер также передало, что вокруг мэрии крупного города Янгона размещены войска.