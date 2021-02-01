Мемориал советским воинам осквернили в Молдавии 

"Сразу хочу обратить внимание правоохранительных органов, и это будет обозначено в заявлении в прокуратуру, что данный военно-исторический объект является воинским захоронением. Сейчас мы связываемся с органами местной администрации по согласованию мер для устранения следов вандализма и приведения мемориала в достойный вид", — написал Петрович, который также возглавляет Русский историко-патриотический клуб, занимающийся восстановлением памятников и воинских захоронений.