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Мемориал советским воинам осквернили в Молдавии 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Мемориал советским воинам осквернили в Молдавии
Фото: ТАСС
Мемориальный комплекс на месте захоронения советских солдат у села Руска Хынчештского района Молдавии был осквернен вандалами, которые краской нанесли на монумент оскорбительную надпись. Об этом в понедельник сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в Facebook.

"Сразу хочу обратить внимание правоохранительных органов, и это будет обозначено в заявлении в прокуратуру, что данный военно-исторический объект является воинским захоронением. Сейчас мы связываемся с органами местной администрации по согласованию мер для устранения следов вандализма и приведения мемориала в достойный вид", — написал Петрович, который также возглавляет Русский историко-патриотический клуб, занимающийся восстановлением памятников и воинских захоронений.

По его словам, монумент был воздвигнут в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии, которая встретила немецко-фашистские войска на государственной границе 22 июня 1941 года. Участвовала в боях под Одессой и Севастополем.
Осквернение мемориалов советским войнам в Молдавии происходит регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. Однако исполнителей еще не разу не удавалось поймать полиции. Ранее МИД РФ выразил озабоченность в связи с подобными инцидентами.
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В мире , Гражданская война , МИД , Генпрокуратура РФ , МВД , Национальный координационный комитет Сирии , НАТО , Прага , Чехия
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