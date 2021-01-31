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Число случаев COVID-19 в мире превысило 102 миллиона 

РИА Новости 1 час назад
Число случаев COVID-19 в мире превысило 102 миллиона
Фото: ТАСС
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 102 миллиона, свыше 2,2 миллиона человек скончались, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По информации ВОЗ, количество заражений во всем мире достигло 102 083 344, скончались 2 209 195 пациентов с коронавирусом.
Роспотребнадзор заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19
Согласно данным ВОЗ, лидером по числу выявленных инфицированных остаются США — более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем — Бразилия (более 9 миллионов), на четвертом — Россия (более 3,8 миллиона), на пятом — Великобритания (более 3,7 миллиона).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , Роспотребнадзор
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