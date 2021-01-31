Собравший $45 млн для врачей ветеран госпитализирован с COVID

"Хотела сообщить всем, что сегодня (31 января) мой отец был госпитализирован. В последние несколько недель он проходил курс лечения от пневмонии, а на прошлой неделе сданный им анализ на COVID-19 дал положительный результат. До сегодняшнего дня он оставался дома вместе с нами, однако ему понадобилась дыхательная поддержка", — говорится в сообщении. Дочь Мура уточняет, что ее отец не находится в реанимационном отделении.