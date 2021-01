Собравший $45 млн для врачей ветеран госпитализирован с COVID

В течение получаса выздоровления Муру пожелали уже больше 30 тыс. пользователей Twitter.

Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную. Однако на этом рекорды не закончились. На волне внезапной популярности он сумел стать старейшим исполнителем в истории, пробившимся на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Кавер-версия известной песни You"ll Never Walk Alone ("Ты никогда не будешь одинок"), записанная Муром вместе с британским тенором Майклом Боллом , попала как на верхнюю строчку чарта iTunes, так и сводного чарта синглов, составляемого британской Official Charts Company.