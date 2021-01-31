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Билл Гейтс рассказал о причастности к пандемии коронавируса 

News.ru 29 минут назад
Билл Гейтс опроверг слухи о причастности к пандемии коронавируса
Фото: Qin Lang/Global Look Press
Распространение недостоверных слухов о вакцинации может затянуть пандемию коронавируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он снова опроверг слухи о его причастности к эпидемии.

Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией, — сказал миллиардер в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.

Он отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием населения к вакцине. Он вспомнил, что во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан или Нигерия ходили слухи, что вакцина от этого заболевания не безопасная и приводит к бесплодию у женщин.
Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19
По словам Гейтса, для борьбы с такими заблуждениями нужно обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом — только они способны объяснить преимущества вакцины населению.
Ранее судьи Высшего апелляционного суда в Перу вынесли резолюцию, согласно которой пандемия коронавируса была «создана преступными элитами, доминирующими в мире». В качестве элит судьи Чинчи и Писко назвали Билла Гейтса, Джорджа Сороса и Рокфеллеров. Заключение суда было вынесено в постановлении о продлении срока предварительного содержания под стражей человеку, обвиняемому в изнасиловании. Судьи ссылаются на то, что из-за пандемии был парализован «уголовный процесс во всём мире». А виновники пандемии — «криминальные элиты», которые «доминируют в мире».
Билла Гейтса неоднократно обвиняли в создании пандемии коронавируса. Так, криминолог Владимир Овчинский рассказал, что во всём мире проходят акции против миллиардера. Его обвиняют в желании устроить геноцид против человечества с помощью вакцинации и всеобщего чипирования населения Земли. Так, например в Мельбурне, в Австралии, прошла акция «Арестуйте Билла Гейтса!». Криминолог отметил, что митинги и протесты «против программы геноцида Билла Гейтса» проходят в различных странах мира. А 10 апреля 2020 года на сайте Белого дома США появилась петиция, в которой американцы призывали арестовать миллиардера. Её подписали более 500 тысяч человек. После выпусков программы «Бесогон.TV» к зарубежному сообществу присоединилось и российское, писал NEWS.ru.
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Комментарии 6
В мире , Билл Гейтс , Владимир Овчинский , Джордж Сорос , Microsoft , Администрация США
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