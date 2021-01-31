В США ввели всеобщий масочный режим в транспорте 

Власти США вводят всеобщий режим ношения масок в транспорте, сообщило министерство внутренней безопасности.

"Управление по безопасности на транспорте (TSA) будет требовать ношения масок на пунктах проверки TSA и во всей коммерческой и общественной транспортной системе", — говорится в сообщении.

Эти меры приняты во исполнение указа президента Джо Байдена , который предписал носить маски во всех общественных местах, подпадающих под юрисдикцию федеральных властей.

Де-факто маски уже требуются практически везде в транспорте в США. При этом федеральные власти, как правило, не могут повлиять на местные власти, которые определяют режим ношения масок на рабочем месте, в магазинах, школах, на улицах и т.п.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.