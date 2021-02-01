Зеленский возмутился публикацией его разговора с Трампом

Как заявил Зеленский, он был очень оскорблен, услышав, что Трамп якобы оказывал на него давление.

«Я — президент Украины. Мы можем быть меньше, чем США, но мы — независимая Украина. Поэтому он не давил на меня», — осудил он.

По мнению украинского лидера, публиковать беседу двух президентов было неправильно.

«И это не Украина ее обнародовала, я бы никогда не позволил этому случиться. Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал , что немного зол на бывшего американского коллегу. Корреспондент издания Axios спросил Зеленского: «Я вижу, вы злой на президента Трампа? Возможно, немного, да?».

«Немного», — ответил украинский президент, не уточнив причины.

Публикация содержания разговора стало поводом для запуска осенью того же года процедуры импичмента в отношении президента США. Демократы намеревались доказать, что глава Белого дома оказывал давление на Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена . Демократы считали, Трамп мог оказывать давление для того, чтобы Киев помог ему избраться на второй срок в ходе президентских выборов в США в 2020 году.

5 февраля 2020 года сенат Конгресса признал главу государства невиновным как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса, в чем его обвиняли демократы. Таким образом, не набралось необходимых для импичмента президента голосов.