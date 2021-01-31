Вышедшая из берегов Сена затопила набережные в центре Парижа

Продолжительные дожди во Франции привели к разливу Сены сразу в нескольких регионах страны, в том числе в столичном Иль-де-Франс. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в Париже затоплены многие набережные, в том числе у сада Тюильри, Лувра и музея Орсэ.

В связи с повышением уровня воды городские службы убрали с набережных передвижные кафе, скамейки и мусорные баки. Парижанам, проживающим на баржах, рекомендовано переставить в безопасное место автомобили, скутеры и велосипеды. Доступ ко многим набережным перекрыт.

Согласно данным государственной службы наблюдения за паводками Vigicrues , уровень воды в Сене в районе вокзала Аустерлиц поднялся в воскресенье днем до отметки 3,78 метра выше ординара. При этом пик паводка еще не пройден, предупреждают специалисты. В связи с наводнением власти Парижа повысили уровень опасности до "желтого" (максимального).

В Vigicrues отметили, что "уровень Сены продолжает повышаться, и эта тенденция сохранится и в последующие дни в зависимости от дождей". Согласно прогнозам специалистов, 1 февраля в середине дня уровень реки поднимется до 4 метров.

Неофициальной шкалой непогоды для парижан служит знаменитая пятиметровая фигура зуава (воина колониальных войск), установленная в центре города на одной из опор моста Альма, который соединяет правый и левый берега Сены. По свидетельству корреспондента ТАСС, под водой к настоящему моменту скрылись ступни каменной статуи. В 1910 году, во время крупнейшего наводнения прошлого столетия, зуав практически полностью ушел под воду. Тогда уровень Сены превысил отметку в 8,5 метра, затопив четверть территории столицы.

В воскресенье повышенный уровень метеотревоги в связи с наводнениями сохраняется в 20 департаментах на севере, востоке и юго-западе Франции. Дожди продолжаются стране в течение последних трех недель.