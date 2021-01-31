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Германия призвала Евросоюз к диалогу с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 53 минуты назад
Германия призвала Евросоюз к диалогу с Россией
Фото: РИА Новости
Евросоюз должен вести диалог с Россией, а не пытаться от нее отгородиться, несмотря на все различия, об этом написал министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот в своей статье для Spiegel.
В статье Рот подчеркивает, что «Евросоюз стратегически заинтересован в развитии диалога с Москвой», сообщает РИА «Новости».
Министр также уверен, что при помощи диалога с Россией можно преодолеть многие международные вызовы, например, конфликт на Украине, в Белоруссии, Сирии, Ливии.

«Это также относится к таким глобальным вопросам, как изменение климата и борьба с эпидемией. Сферы окружающей среды, климата и здравоохранения в частности представляют потенциал для углубленного взаимодействия, от которого обе стороны могут получить ощутимую выгоду», — пишет Рот.

Министр отметил, что нельзя «смягчать углы», а нужно честно разговаривать с Москвой: чем сложнее отношения с Россией, тем более ясную риторику должен использовать Евросоюз.
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В мире , Политика , Михаэль Рот , МИД , ЕС , РИА Новости , Spiegel , Германия , Ливия , Москва , Сирия
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