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СМИ: Елизавета Вторая примет Байдена в Лондоне перед саммитом G7 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Елизавета II примет Байдена в Лондоне перед саммитом G7
Фото: РИА Новости
Королева Великобритании Елизавета Вторая накануне саммита G7 («Большая семёрка») примет президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце в Лондоне. По мнению аналитиков, в Туманном Альбионе хотят укрепить «особые отношения» между странами.
На приёме также будет присутствовать принц Уэльский Чарльз с женой — герцогиней Корнуоллской Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские — принц Уильям и Кейт. Атмосфера встречи, считают журналисты, будет отличаться от той, что царила во время состоявшейся в 2018-м первой поездки в Великобританию бывшего на тот момент лидера США Дональда Трампа.
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По предварительным данным, тогда принц Чарльз и принц Уильям отказались присутствовать на встрече Елизаветы Второй с американским руководителем, пишет Sunday Times. За годы своего правления монарх встретилась со всеми президентами США, кроме Линдона Джонсона (1963–1969). Саммит G7 состоится в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня 2021 года.
Накануне стало известно, что разговор президентов РФ и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена был деловитым и прагматичным, главы двух стран признали наличие больших разногласий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин и Байден обсудили по телефону вопросы международных отношений и двусторонней повестки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден 1 февраля намерен выступить с речью, в которой поделится своим видением внешней политики страны. Согласно данным источников в американской администрации, о своём намерении глава государства объявит в ходе посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарём Энтони Блинкеном.
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Комментарии 3
В мире , Елизавета II , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Чарльз Виндзор , Линдон Джонсон , Дональд Трамп , принц Уильям , Госдеп США , Sunday Times , США
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