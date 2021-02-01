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Вакцинация от коронавируса «Спутником V» стартовала в Казахстане 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 4 часа назад
В Казахстане началась вакцинация «Спутником V»
Фото: ТАСС
Кампания по вакцинации населения от коронавируса в понедельник стартовала в Казахстане.
Первыми в Казахстане прививку «Спутник V» от коронавируса получат отдельные группы населения — медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19, передает РИА «Новости».
В январе в Казахстане началось производство первой партии вакцины «Спутник V», после чего произведенная в республике партия вакцины прошла проверку качества в России. В декабре 2020 года Казахстан запустил совместное с Россией производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт.
Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» запланирована на февраль 2021 года. Согласно планам правительства республики, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 млн доз вакцины «Спутник V».
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