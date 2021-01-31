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Жителям итальянского города запретили болеть COVID-19 из-за отсутствия врача 

Парламентская газета и ещё 2 31 января 2021
Жителям итальянского города запретили болеть COVID-19 из-за отсутствия врача
Фото: РИА Новости
Мэр итальянского города Онифери на Сардинии Стефания Пирас, отчаявшись получить в свою коммуну врача общей практики, издала распоряжение, согласно которому жителям запрещено заражаться COVID-19, сообщает в понедельник AGI.
Копии распоряжения мэр направила префекту города Нуоро, административного центра провинции, в областное управление здравоохранения, а также асессору по вопросам здравоохранения в областном правительстве Сардинии.
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По последним данным итальянского Минздрава, в стране за сутки выявлено 7 925 случаев инфицирования COVID-19, что на 3 327 случаев меньше, чем днём ранее. При этом количество произведённых тестов сократилось почти на 70 тысяч. Соотношение количества сделанных тестов к числу полученных положительных результатов составило 5,56 процента (против 5,27 процента 31 января). Больше всего новых случаев инфицирования обнаружено в Ломбардии (1 093) и Эмилии-Романье (1 051).
На данный момент число точно установленных носителей вируса в Италии составляет 447 598. За сутки выздоровели 13 975 человек, 329 больных скончались. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2 560 957 человек, включая 88 845 умерших и 2 024 523 выздоровевших.
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В мире , Апулия , Бразилия , Италия , Ломбардия , Нуоро , Сардиния
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