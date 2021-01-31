Японские военнослужащие брошены на борьбу со вспышкой COVID-19 

Отряд Сил самообороны Японии направлен на южный остров Миякодзима ( префектура Окинава ), где зафиксирована вспышка заражения коронавирусом. Военнослужащие призваны оказать поддержку медицинскому персоналу в борьбе с распространением инфекции, сообщает телерадиокомпания NHK

По официальным данным, в течение пяти дней на Миякодзиме было обнаружено 110 пациентов с положительными пробами на COVID-19. При этом в общей сложности там проживают около 55 тысяч человек.

Накануне в Японии был выявлен первый очаг заражения британским штаммом коронавируса. По сведениям министерства здравоохранения, труда благосостояния страны, в соседней с Токио префектуре Сайтама мутировавшим вирусом заразились три человека, которые работают в одном месте. Все они ранее контактировали с другим инфицированным. Больные находятся под наблюдением врачей.

Японские власти в настоящее время изучают вопрос о продлении на один месяц режима ЧС в ряде регионов страны. В настоящий момент особые меры действуют до 7 февраля на территории одиннадцати префектур островного государства, включая Токио.