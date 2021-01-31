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Японские военнослужащие брошены на борьбу со вспышкой COVID-19 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Японские военнослужащие брошены на борьбу со вспышкой COVID-19
Фото: ТАСС
Отряд Сил самообороны Японии направлен на южный остров Миякодзима (префектура Окинава), где зафиксирована вспышка заражения коронавирусом. Военнослужащие призваны оказать поддержку медицинскому персоналу в борьбе с распространением инфекции, сообщает телерадиокомпания NHK.
По официальным данным, в течение пяти дней на Миякодзиме было обнаружено 110 пациентов с положительными пробами на COVID-19. При этом в общей сложности там проживают около 55 тысяч человек.
Накануне в Японии был выявлен первый очаг заражения британским штаммом коронавируса. По сведениям министерства здравоохранения, труда благосостояния страны, в соседней с Токио префектуре Сайтама мутировавшим вирусом заразились три человека, которые работают в одном месте. Все они ранее контактировали с другим инфицированным. Больные находятся под наблюдением врачей.
Японские власти в настоящее время изучают вопрос о продлении на один месяц режима ЧС в ряде регионов страны. В настоящий момент особые меры действуют до 7 февраля на территории одиннадцати префектур островного государства, включая Токио.
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Комментарии
В мире , Окинава , Сайтама , Токио , Япония
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