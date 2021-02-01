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Пенсионер стал отцом 116 детей за восемь лет 

Lenta.ru и ещё 3 52 минуты назад
Пенсионер стал отцом 116 детей за восемь лет
Фото: pixabay.com
В Великобритании бывший учитель математики на пенсии стал отцом 116 детей, выступая в качестве донора спермы. Об этом сообщает Daily Mail.
Как пишет издание, введенные ограничения из-за пандемии коронавируса и закрытия клиник по всей стране привели к нехватке доноров. В интернете и социальных сетях стали появляться сообщества, где мужчины предлагают свои услуги в качестве доноров, а желающие стать матерями женщины просят помощи. Такой способ нравится многим также и тем, что освобождает людей от излишней бюрократии и дорогостоящих процедур оплодотворения в клиниках.
Такой возможностью воспользовался и 65-летний Клайв Джонс из Дерби. Будучи женатым и имея троих детей, он в течение восьми лет сдавал сперму и, по его словам, стал отцом 116 детей. Пенсионер пожаловался, что возрастной ценз для мужчин-доноров в клиниках составляет 45 лет, поэтому он, движимый «непреодолимым желанием продолжать рожать детей» обратился к миру соцсетей, где неожиданно для себя обнаружил высокий спрос на свои услуги.
Мужчина признается, что делает это из желания помочь женщинам, отчаянно нуждающихся в ребенке.

«У меня есть что-то, что ничего не значит для меня, но значит все для них», — так объясняет Клайв свою позицию.

Из-за разногласий в этом вопросе он даже расстался с женой, но бывшие супруги остались друзьями.
Сейчас пенсионер проводит большую часть своего времени за рулем своего фургона, доставляя свою сперму в дома клиенток. «Приятное чувство — видеть счастье, которое ты приносишь. Это вызывает привыкание». За свою услугу он берет у каждой женщины по 30 фунтов стерлингов (около 3000 рублей). Теперь ему уже не нужно себя рекламировать, женщины приходят сами к нему за помощью. Также Клайв добавил, что даже встретился с десятью детьми, рожденными от него, чтобы узнать, успешно ли удалось оплодотворение.
Ранее сообщалось о враче из американского города Детройт, штат Мичиган, который десятки лет оплодотворял пациенток и в результате стал отцом сотен детей. 104-летний Филипп Певен 40 лет проработал семейным доктором и принимал роды у девяти тысяч женщин. Оказалось, он регулярно выступал в роли донора спермы для клиенток, желающих забеременеть. По его словам, он был донором спермы с 1947 года. В те годы бывший врач не мог предположить, что однажды родство между людьми можно будет легко определить с помощью ДНК-тестирования.
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В мире , Великобритания
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