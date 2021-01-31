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Американцев обязали носить маски в общественном транспорте 

Российская Газета 22 минуты назад
Американцев обязали носить маски в общественном транспорте
Фото: AFP/Angela Weiss
С первого февраля в США вступит в силу приказ об обязательном ношении масок в общественном транспорте. Такое решение было принято Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) с целью предотвращения распространения коронавируса.
Ограничения будут действовать в отношении пассажиров поездов, метро, автобусов, такси, а также на судах и в самолетах, пишет РИА Новости. Маски должны будут носить работники транспорта, а также сотрудники аэропортов, вокзалов, портовых терминалов.
В CDC подчеркивают, что маски обязательно должны "закрывать рот и нос", когда пассажир ожидает транспорт, совершает посадку, поездку или высадку. При этом запрещено быть лишь только в защитном щитке или специальных очках, либо же прикрывать нос и рот шарфом, балаклавой и подобными им вещами.
Напомним, вступивший в должность президента США Джо Байден в числе первых подписал ряд распоряжений, направленных на усиление борьбы с пандемией коронавируса. По словам Байдена, при нынешних темпах заражения смертельной инфекцией количество летальных исходов уже в феврале может достичь полумиллиона.
По последним данным, в Соединенных Штатах число случаев заражения коронавирусом превысило 26 миллионов. Жертвами COVID-19 стали более 438 тысяч американцев. По двум этим показателям страна является лидером в мире.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , РИА Новости , США
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