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Грузия получит первую партию вакцины Pfizer в феврале 

Газета.Ru и ещё 1 50 минут назад
Грузия получит первую партию вакцины Pfizer в феврале
Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters
В феврале в Грузию поступит первая партия вакцины вакцины от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава Грузии Тамарe Габунию.
о словам министра, Министерство здравоохранения уже получило официальное подтверждение о том, что с середины февраля до конца месяца в страну будет направлена первая партия вакцины Pfizer — 29 250 доз.
Как уточнила Габуния, они будут предназначены для работников сферы здравоохранения. Она добавила, что кроме Pfizer, Грузия намерена приобрести также вакцину, выпущенную британской компанией AstraZeneca. На этой неделе стало известно, что привитые от COVID-19 смогут попасть в Грузию с 1 февраля.
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В мире , Минздрав РФ , Pfizer , Грузия
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