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Макрон призвал французов к сплочению накануне ужесточения карантинных мер 

RT на русском 1 час назад
Макрон призвал французов к сплочению из-за карантина
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов к сплочению накануне введения в стране новых жёстких ограничительных мер из-за коронавируса.
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Я верю в нас. Текущий момент имеет решающее значение. Сделаем вместе всё, чтобы сдержать эпидемию», — написал Макрон.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе пресс-конференции заявил, что власти в связи с распространением коронавируса запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.
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В мире , Эммануэль Макрон , ЕС , Франция
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