Макрон призвал французов к сплочению из-за карантина

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов к сплочению накануне введения в стране новых жёстких ограничительных мер из-за коронавируса.
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Я верю в нас. Текущий момент имеет решающее значение. Сделаем вместе всё, чтобы сдержать эпидемию», — написал Макрон.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе пресс-конференции заявил, что власти в связи с распространением коронавируса запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.