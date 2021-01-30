В Тунисе митингующие забросали полицию бутылками и краской 

Полиция Туниса блокировала в субботу шествие демонстрантов в столице, в ответ участники акции забросали стражей порядка шариками с краской и бутылками, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники полиции блокировали движение группе из около 300 демонстрантов на улице, ведущей с площади Хукук аль-Инсан на улицу Мохаммад Хамис.

Участники акции выкрикивали лозунги с призывами отпустить на свободу задержанных ранее демонстрантов. Митингующим блокировали все подступы к зданию МВД

Протесты, в ходе которых демонстранты критикуют падение уровня жизни и требуют отставки правительства, начались в середине января в пяти провинциях Туниса. В ряде городов они сопровождались ожесточенными столкновениями между демонстрантами и силами безопасности с использованием слезоточивого газа, сообщалось о применении "коктейлей Молотова". В отдельных городах для охраны государственных учреждений введены армейские подразделения.