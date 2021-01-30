Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Тунисе митингующие забросали полицию бутылками и краской 

РИА Новости 18 минут назад
В Тунисе митингующие забросали полицию бутылками и краской
Фото: © AFP 2021 / Anis Mili
Полиция Туниса блокировала в субботу шествие демонстрантов в столице, в ответ участники акции забросали стражей порядка шариками с краской и бутылками, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники полиции блокировали движение группе из около 300 демонстрантов на улице, ведущей с площади Хукук аль-Инсан на улицу Мохаммад Хамис.
Участники акции выкрикивали лозунги с призывами отпустить на свободу задержанных ранее демонстрантов. Митингующим блокировали все подступы к зданию МВД.
Митинг в Париже перерос в массовые беспорядки
Протесты, в ходе которых демонстранты критикуют падение уровня жизни и требуют отставки правительства, начались в середине января в пяти провинциях Туниса. В ряде городов они сопровождались ожесточенными столкновениями между демонстрантами и силами безопасности с использованием слезоточивого газа, сообщалось о применении "коктейлей Молотова". В отдельных городах для охраны государственных учреждений введены армейские подразделения.
Демонстрации в Тунисе совпали с десятой годовщиной "жасминовой революции", приведшей к смене власти в стране и спровоцировавшей "арабскую весну".
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Последние новости
Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Названа причина смерти Василия Ланового Названа причина смерти Василия Ланового Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
Комментарии 10
В мире , МВД , РИА Новости , Тунис
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение